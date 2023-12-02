Мигрант с ножом напал на школьника в Петербурге

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Восьмиклассник попал в больницу с ножевым ранением после нападения на улице в Санкт-Петербурге, сообщает «78.ru». По данным издания, на ребенка набросился мигрант из Таджикистана.

Инцидент произошел на улице Пограничника Гарькавого в Красносельском районе. Вечером 1 декабря жительница Петербурга заметила лежащего на земле раненого мальчика и позвонила по номеру 112. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов выяснили, что на школьника напал пожилой мужчина с ножом. Юношу в тяжелом состоянии доставили в больницу.

Полицейские установили, что 62-летний злоумышленник приехал в Россию из Таджикистана, на миграционный учет он не встал. Ранее мигрант был судим по статье о незаконном приобретении, передаче или ношении оружия. Правоохранители объявили мужчину в розыск, выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее отец 12-летней школьницы обратился в полицию с заявлением о домогательствах к его дочери со стороны мигранта в московском аквапарке «Мореон». Пострадавшая рассказала родителю, что незнакомый мужчина приставал к ней и трогал за ноги, пока она купалась. Правоохранители задержали подозреваемого, им оказался 34-летний мужчина, который приехал в Россию в сентябре из Центральной Азии.