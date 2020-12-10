Завод по производству вакцин от COVID- 19 откроется в Москве

https://static.news.ru/photo/4571fa1e-3afe-11eb-8a90-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В январе в Москве должен открыться новый завод по производству вакцин от COVID-19. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Мы строим на базе технополиса «Москва» ещё один большой завод по производству вакцины, который войдёт в строй, уже в январе, — отметил градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».

Будут выпускаться большие партии вакцины. Кроме того, он станет вторым таким предприятием, помимо «Биннофарма», который находится в Зеленограде.

Сейчас в России зарегистрированы две отечественные вакцины против коронавируса: НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи «Спутник V» и Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» «ЭпиВакКорона».

В ближайшее время должна быть зарегистрирована третья вакцина, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М. П. Чумакова

Ранее NEWS.ru писал, что власти Москвы в целях тестирования механизма массовой вакцинации с 4 декабря открыли электронную запись на прививку от коронавируса. Воспользоваться услугой смогут работники образования, здравоохранения и сотрудники городских социальных служб. С 5 декабря началась работа прививочных пунктов