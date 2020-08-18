Собянин утвердил механизм компенсации сгоревших путёвок в детские лагеря

https://static.news.ru/photo/b2edd942-e170-11ea-80e8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Сертификаты на детский отдых, которые не были использованы в этом году из-за ограничений, связанных с коронавирусом, можно будет перенести на 2021 год. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

Власти Москвы рекомендуют москвичам, которые в 2020 году не смогли отправить своих детей в летние лагеря по линии Мосгортура, перенести отдых на 2021 год. Для этого можно будет либо получить новую путёвку, либо воспользоваться сертификатом номиналом 30 тысяч рублей, — приводит цитату из сообщения «Москва 24».

Необходимое для этого постановление уже подписал столичный мэр Сергей Собянин.

Московская администрация, подведя итоги заявочной кампании, выдала с января по март текущего года более 40 тыс. льготных детских путёвок и сертификатов для самостоятельной организации детского отдыха. Выдачу пришлось приостановить после того, как в апреле были введены меры самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции.

Временные ограничения на работу санаторно-курортных учреждений, действовавшие в Москве, Московской области и большинстве курортных регионов страны, были отменены в июле текущего года. В этой связи правительство Москвы частично возобновило летнюю оздоровительную кампанию детей льготных категории, — сообщает пресс-служба мэра.

Таким образом, до конца 2020 года около 3,6 тысячи семей с детьми смогут воспользоваться 9 тысячами льготных путёвок, а тем семьям, у которых не получилось это сделать в июне-июле, столичная администрация предлагает отдохнуть в сентябре или октябре этого года.

Кроме того, отдых можно перенести и на следующий год и выбрать место и его дату. Также имеется возможность заменить путёвку на сертификат. Его номинал равен 30 тыс. рублей. На эти деньги семьи смогут сами организовать отдых ребёнку. Отмечается также, что срок действия таких сертификатов продлён до 31 октября 2021 года, а выбрать можно будет среди более чем 15 тыс. туров.

Как писал NEWS.ru, ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что стоимость тура на неделю для двоих на Юг России с вылетом из Москвы подешевела на 15–20%.