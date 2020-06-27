Собянин сообщил о периоде адаптации в детских садах Москвы

https://static.news.ru/photo/fb5487b8-b90b-11ea-a9e3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в детских садах проходит период адаптации из-за санитарных ограничительных мер на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Глава столицы отметил, что персонал привыкает к дополнительной нагрузке.

Сложно детским садам адаптироваться в настоящее время. Это особые требования персоналу, педагогам, воспитателям, нянечкам — масочный режим, перчатки, это необходимость чаще дезинфицировать, разделить потоки ребятишек, чтобы они не пересекались, и целый ряд других требований. Это как дополнительная нагрузка. Сейчас происходит период адаптации, — привели слова мэра Москвы в РИА Новости, ссылаясь на эфир телеканала «Россия 1».

Ранее Сергей Собянин призвал родителей воздержаться от отправки ребёнка в детский сад, «если не горит», сообщает РБК.

Он добавил, что летом 2020 года, по сравнению с летним периодом прошлого года, спрос на детские сады выше, так как москвичи были вынуждены отказаться от отдыха из-за пандемии коронавирусной инфекции, как и все в мире.

NEWS.ru писал, что Сергей Собянин с 23 июня 2020 года снял запрет на посещение детских садов в рамках нового этапа отмены ограничительных мер из-за коронавируса. На этом этапе также были сняты ограничения на посещение ресторанов и кафе, фитнес-клубов, библиотек, речных трамваев. К тому же москвичи могут снова пользоваться социальной инфраструктурой (детские площадки, лавочки, уличные тренажёры).