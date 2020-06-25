Собянин: картиной ситуации с коронавирусом манипулировать нельзя

https://static.news.ru/photo/55b3a664-b6fd-11ea-91f4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Подстраивать данные по ситуации c COVID-19 невозможно, заявил столичный мэр Сергей Собянин. Он отметил, что показатель больных, находящихся в тяжёлом состоянии, снижается.

Снижается показатель тяжёлых, средней тяжести, очень тяжёлых больных. Снижается количество ковидных пневмоний, все эти показатели дают объёмную картину, которой невозможно манипулировать, невозможно подстраивать. С этим работает вся медицинская сеть, — сказал Собянин в эфире телеканала «Россия 24».

Число больных, которые из-за коронавируса находятся на аппаратах искусственной вентиляции лёгких в городе, за неделю снизилось на 21%, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник отметил также, что количество проведённых тестов на коронавирусную инфекцию в Москве остаётся прежним, несмотря на то, что еженедельно число заболевших снижается.

Каждую неделю идёт снижение выявленных больных коронавирусом, хотя при этом мы объем тестирований не снижаем, — отметил Собянин.

В сутки, по его словам, в Москве ПЦР-тесты делают порядка 48 тыс. человек.

За минувшие сутки в столице COVID-19 подтвердился ещё у 885 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе. При этом от коронавирусной инфекции нового типа за сутки скончались ещё 12 человек. Таким образом с начала пандемии коронавирус в столице подтвердился у 217791 человек. 142194 выздоровели, а 3669 умерли.

Как писал NEWS.ru, ранее российский доктор Александр Мясников рассказал, что лично убедился в верности собственной фразы «кому суждено умереть — умрут». Он аргументировал это имеющейся статистикой смертности от коронавирусной инфекции нового типа в России.