Снаряд HIMARS пролетел сквозь девять этажей жилого дома в Ясиноватой

Жильцов жилого многоквартирного дома в Ясиноватой в Донецкой Народной Республике эвакуировали после того, как по нему прилетел снаряд американской РСЗО HIMARS, запущенный украинскими войсками, сообщил глава местной администрации Александр Пеняев. Боеприпас пробил девять этажей и не разорвался, передает РИА Новости.

Был прилет. Предположительно, HIMARS пробил все перекрытия девяти этажей, остановился в подвале, но не взорвался. Сейчас производим эвакуацию людей, — заявил Пеняев.

Для эвакуированных жильцов уже организованы пункты временного размещения. Также был подготовлен автобус. В Ясиноватой проводятся объявления через громкоговорители для жильцов дома на время разминирования, в которых им объясняют порядок действий.