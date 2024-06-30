Дети из ДНР вновь пострадали в результате ракетного обстрела ВСУ Пушилин: двое детей и четыре сотрудника МЧС пострадали при ракетном обстреле ДНР

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Вооруженные силы Украины атаковали Донецкую Народную Республику с применением ракетной системы залпового огня HIMARS, сообщил глава региона Денис Пушилин в Telegram-канале. В результате обстрела ранения получили двое детей, а также четверо сотрудников МЧС. Спасатели были ранены во время тушения пожара.

В Ясиноватой в результате обстрела из РСЗО HIMARS ранения средней степени тяжести получили дети: мальчик 2020 года рождения и девочка-подросток 2009 года рождения. В Петровском районе Донецка пострадали четверо сотрудников МЧС России. Огнеборцы тушили пожар, возникший после обстрела, — говорится в сообщении.

Повреждения также получили жилой дом. Всего было выпущено 13 боеприпасов.

Уточняется, что спасатели смогли самостоятельно добраться до больницы. Всех пострадавших госпитализировали. Также в результате обстрела повреждения получила пожарная машина. На представленных МЧС фото видно, что пули пробили обшивку и лобовое стекло автомобиля.

Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщило, что за минувшие сутки украинские войска 48 раз обстреляли Донецкую Народную Республику. Всего по региону было выпущено 125 боеприпасов.