«Прямое попадание»: ракета ВСУ влетела в школу в Донецке Украинская ракета пробила крышу школы в Донецке и влетела в учебный класс

Фото: Сергей Аверин/РИА Новости

Одна их ракет, выпущенных с позиций украинской армии, попала в школу в Донецке, пробив крышу и влетев в один из классов, передает РИА Новости со ссылкой на директора учреждения Елену Картамышеву. В результате происшествия никто не пострадал.

Прямое попадание в крышу, разрушено перекрытие, нарушено остекление в учебных мастерских, в блоке начальной школы <...> пострадавших нет, — рассказала она.

По данным агентства, ракета попала в школу № 91, расположенную в Петровском районе столицы ДНР: в здании выбиты десятки окон, повреждены мастерская и фасад. Сам снаряд угодил в класс, где обучались ученики младших классов.

Ранее украинские военные при помощи БПЛА сбросили боеприпас на гражданскую машину, в которой находилась супружеская пара. По словам их знакомого, они направлялись на выпускной дочери. В результате происшествия мужчина получил несовместимые с жизнью ранения, его жена госпитализирована.

До этого врио губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил, что беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в деревне Городище Рыльского района, в результате чего погибли пять человек. По предварительным данным, среди погибших оказались двое детей.