Двое детей погибли при ударе дрона ВСУ по дому в Курской области Смирнов: пять человек стали жертвами атаки беспилотника ВСУ на Курскую область

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Беспилотник ВСУ ударил по жилому дому в деревне Городище Рыльского района, в результате чего погибли пять человек, написал в своем Telegram-канале врио губернатора Курской области Алексей Смирнов. По его словам, среди погибших оказались двое детей.

Сегодня ночью украинский коптер атаковал жилой дом в деревне Городище Рыльского района. К большому горю, в результате сброса погибли пять человек, в том числе два маленьких ребенка. Еще два члена семьи в тяжелом состоянии доставлены в Рыльскую районную больницу, где им оказывается медицинская помощь, — отметил глава региона.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ объявила, что российская противовоздушная оборона перехватила и уничтожила в течение ночи шесть беспилотников ВСУ. По данным ведомства, атака дронов была пресечена над Тверской, Брянской и Белгородской областями, а также над Республикой Крым.

До этого два человека погибли при подрыве на мине в Климовском районе Брянской области. Губернатор региона Александр Богомаз обратил внимание, что местные жители зашли в приграничную запретную зону, несмотря на знаки, предупреждающие о минной опасности. Один человек в результате инцидента получил ранение.