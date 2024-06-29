ПВО за ночь уничтожила шесть дронов ВСУ над регионами РФ Минобороны РФ: средства ПВО сбили шесть дронов ВСУ над четырьмя регионами страны

Фото: МО РФ

Силы противовоздушной обороны перехватили и уничтожили в течение ночи шесть беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. По данным ведомства, атака дронов была пресечена над Тверской, Брянской и Белгородской областями, а также над Крымом.

Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены два БПЛА над территорией Тверской области, один БПЛА над территорией Брянской области, один БПЛА над территорией Белгородской области и два БПЛА над территорией Республики Крым, — следует из заявления.

Ранее Минобороны передавало, что в ночь на 25 июня дежурными средствами противовоздушной обороны над территорией России перехвачены 30 беспилотников. Наибольшее число летательных аппаратов было ликвидировано над Белгородской областью — 29 дронов, уточнили в российской оборонном ведомстве.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков объявил, что Яковлевский городской округ подвергся атаке Вооруженных сил Украины с помощью шести беспилотных летательных аппаратов, Согласно обнародованной информации, в городе Строителе пострадали два местных жителя. Женщина была ранена в ногу и руку, а мужчина — в плечо.