СМИ: в Подмосковье задержан проректор Российской таможенной академии

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Подмосковье задержан проректор Российской таможенной академии Залим Керефов, передает Telegram-канал «112». По предварительным данным, ему предъявлено обвинение в торговле наркотиками в особо крупном размере.

Проректора задержали на рабочем месте. Сотрудники СЭБ ФСБ и СК подозревают Керефова в сбыте нескольких килограммов синтетических наркотиков. В настоящее время в здании проводят обыски.

Ранее СМИ сообщили об обысках у главы ГИБДД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Алексея Семенова. Что стало причиной следственных мероприятий, неизвестно.