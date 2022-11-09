СМИ обратили внимание на время записи видео Сальдо о гибели Стремоусова «Осторожно, новости»: Сальдо записал видео о гибели Стремоусова до сообщений о ДТП

Фото: vk.com/saldo_vga

Владимир Сальдо

СМИ обратили внимание, что врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо записал видео, в котором подтверждает смерть своего заместителя Кирилла Стремоусова, до того, как появились сообщения о гибели последнего в ДТП. По сведениям Telegram-канала «Осторожно, новости», разница составляет не менее часа.

Согласно метаданным, обнаруженным на канале «Беспощадный госзаказ», ролик Сальдо был записан в 14:01 по местному времени. Telegram-канала Readovka, первый сообщивший о гибели Стремоусова, опубликовал эту новость 15:01 (16:01 мск). Предполагается, что Сальдо узнал о гибели заместителя раньше СМИ, в которые информация попала с некоторой задержкой.

Как сообщалось ранее, Стремоусов погиб в результате ДТП. Подробности произошедшего пока неизвестны. Сальдо заверил, что власти региона позаботятся о семье Стремоусова.

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования в связи с гибелью Стремоусова. Он назвал замглавы херсонской области настоящим бойцом и патриотом России, а его смерть – невосполнимой утратой.