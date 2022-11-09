Аксенов выразил поддержку семье Стремоусова Глава Крыма Аксенов выразил соболезнования родным и близким Стремоусова

Фото: VGA_Kherson/t.me

Заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов

Глава Крыма Сергей Аксенов выразил соболезнования родным и близким замглавы Херсонской области Кирилла Стремоусова, который ранее погиб в ДТП. Аксенов заверил, что семье политика будет оказана вся необходимая поддержка.

Погиб Кирилл Сергеевич Стремоусов. Огромная трагедия, невосполнимая утрата. Нет слов. Он был настоящим бойцом, патриотом России, честным и смелым человеком. Самые искренние и глубокие соболезнования родным и близким Кирилла Сергеевича. Вечная память и Царствие небесное! — написал Аксенов в Telegram-канале.

9 ноября украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что замглавы Херсонской области погиб в ДТП. Информацию также подтвердил источник Telegram-канала Readovka. Позднее в разговоре с «Известиями» о произошедшем заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. Министр здравоохранения области Вадим Ильмиев подтвердил, что Стремоусов попал в аварию. При этом глава ведомства отметил, что информация о его гибели не является официальной, а сведения будут предоставлены после заключения врачей.

Ранее в этот же день Стремоусов заявил, что около 80 тысяч человек были эвакуированы из Херсонской области в целях безопасности. Он добавил, что сам на данный момент находится в Херсоне. Стремоусов до этого отметил, что российские войска могут покинуть Херсон и переместиться на левый берег Днепра.