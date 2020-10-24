СМИ назвали версии убийства отца пилота «Формулы – 1»

Источники, близкие к правоохранительным органам, назвали журналистам возможные подробности убийства депутата городского совета Выборга и Александра Петрова, который был отцом пилота «Формулы — 1» Виталия.
По данным журналистов РИА Новости, киллер
При этом информатор 47news
Как писал NEWS.ru, днём 24 октября в Выборгском районе Ленинградской области было обнаружено тело муниципального депутата и бизнесмена Александра Петрова. Труп нашли на участке в посёлке Великое. На теле присутствует огнестрельное ранение. Рассматривается версия заказного убийства.
Александр Петров является совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных предприятий Ленинградской области. Он приходится отцом первому пилоту «Формулы — 1» из России Виталию Петрову.