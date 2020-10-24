СМИ назвали версии убийства отца пилота «Формулы – 1»

https://static.news.ru/photo/ca8d2774-1631-11eb-95f1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Источники, близкие к правоохранительным органам, назвали журналистам возможные подробности убийства депутата городского совета Выборга и Александра Петрова, который был отцом пилота «Формулы — 1» Виталия.

По данным журналистов РИА Новости, киллер пробрался в коттедж мужчины примерно в 18:00. Он выстрелил в политика, а затем тело нашёл сторож, который вызвал полицию и скорую.

При этом информатор 47news сообщил , что стрелять мог снайпер. По его версии, преступник совершил убийство, когда Петров выходил из бани, чтобы нырнуть в реку.

Как писал NEWS.ru, днём 24 октября в Выборгском районе Ленинградской области было обнаружено тело муниципального депутата и бизнесмена Александра Петрова. Труп нашли на участке в посёлке Великое. На теле присутствует огнестрельное ранение. Рассматривается версия заказного убийства.

Александр Петров является совладельцем ОАО «Выборгский судостроительный завод», ЗАО «Выборгская топливная компания» и других крупных предприятий Ленинградской области. Он приходится отцом первому пилоту «Формулы — 1» из России Виталию Петрову.