Смертельное ДТП с грузовиком под Иркутском попало на видео Два человека погибли и два пострадали в ДТП с грузовиком в Иркутской области

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Два человека погибли и два пострадали в ДТП с грузовиком «КамАЗ» в Иркутской области, сообщает региональное управление МВД. Инцидент произошел утром 15 апреля на федеральной автотрассе Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Забитуй Аларского района. На записи с видеорегистратора видно момент столкновения.

Сотрудники Межмуниципального отдела МВД России «Черемховский» устанавливают обстоятельства аварии, в результате которой два человека погибли и еще двое получили травмы. Дорожный инцидент произошел сегодня около 8:30 (03:30 мск) на федеральной автодороге Р-255 «Сибирь» вблизи поселка Забитуй Аларского района, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, 50-летняя женщина, управлявшая автомобилем Nissan Qashqai, пыталась обогнать грузовик и выехала на встречную полосу, где столкнулась с «КамАЗом»». После этого ее машина врезалась в Toyota Corolla.

В результате аварии погибли водитель и пассажир Nissan, а также получили травмы пассажиры этого автомобиля. Сотрудники ГИБДД работают на месте происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии.

Ранее сообщалось, что жительницу Санкт-Петербурга, перебегавшую дорогу, сбили два автомобиля, она попала в больницу. Врачи оценивают состояние пострадавшей как тяжелое, ее личность устанавливается. Отмечается, что женщина перебегала дорогу в неположенном месте.