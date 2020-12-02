Слесаря в Татарстане обвинили в убийстве 26 пенсионерок

https://static.news.ru/photo/7843aa2e-349f-11eb-b7a4-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Следственные органы предъявили обвинение Радику Тагирову, задержанному накануне в Татарстане. Ему вменяют убийства 26 женщин пенсионного возраста, совершённых в 12 субъектах РФ. Он признался в содеянном, рассказала представителям СМИ официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Кроме того, фигурант дал показания по обстоятельствам всех инкриминируемых ему преступлений. По данным оперативников, задержанный дважды судим — в 2005-м и 2009 году за хранение оружия и кражу. До настоящего времени Тагиров трудился слесарем в одной из коммерческих организаций, передаёт СК РФ.

Следствие ходатайствует перед судом об избрании в отношении него (Радика Тагирова. — NEWS.ru) меры пресечения в виде заключения под стражу, — отметила Петренко.

СМИ удалось установить, что мать сожительницы Тагирова пропала именно тогда, когда он вышел из тюрьмы. Это произошло в 2010 году, когда в Поволжье начали происходить убийства женщин в возрасте от 75 до 90 лет, у всех преступлений был один почерк. Вероятный преступник под видом работника ЖКХ проникал в дом, душил старушек шнуром или поясом, забирал ценности и уходил. Сам фигурант говорит, что сбился со счёта, так что мать его жены вполне может быть жертвой зятя.

Все прошедшие годы следствие по делу не приостанавливалось, несмотря на то что реальных результатов не давало. Как пишет СК, «на основании результатов криминалистических исследований и анализа обнаруженных на местах происшествия биологических объектов и иных следов преступлений установлено, что все деяния совершены одним лицом». На это указывало совпадение генотипа и следов обуви нападавшего, а также стереотипный характер его действий.

К расследованию были привлечены криминалисты СК, МВД, а также ФСБ России. В итоге после проведения более 10 тысяч сравнительных генетических экспертиз удалось установить совпадение в базах учёта, которые ведут правоохранительные органы. А именно нашлось совпадение ДНК с материалами, в своё время отобранными у жителя Казани Радика Тагирова, который на тот момент работал слесарем. Тагиров в 2009 году задерживался и был судим за кражу, а также незаконное хранение оружия.

Ранее NEWS.ru сообщал, что задержанный в Татарстане поволжский маньяк, обвиняющийся в убийствах пожилых женщин, рассказал, что толкнуло его на преступления. Он заявил, что пошёл на это из-за бедственного положения и нищеты.