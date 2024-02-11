СКР завел дело после ранения росгвардейцев в Элисте СК завел дело после ранения росгвардейцев при взрыве в доме в Элисте

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Уголовное дело возбудили по факту ранения троих сотрудников Росгвардии в частном доме в Элисте, говорится в Telegram-канале следственного управления СК России по Калмыкии. Силовики в момент детонации взрывчатки проводили обыски в доме у подозреваемого во взрыве в Центре по оказанию психологической помощи в Элисте.

По данному факту следственными органами СКР по Республике Калмыкия возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), — говорится в сообщении.

О ранении росгвардейцев в частном доме в Элисте стало известно утром 11 февраля. Telegram-канал «112» сообщал, что силовики обыскивали дом 29-летнего подозреваемого в первом взрыве в Элисте, который прогремел вечером 10 февраля.

До этого сообщалось о взрыве в элистинском Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива», который устроил посетитель с пакетом в руках. По версии СК, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в центр на прием в качестве клиента. В ходе общения у него возник конфликт с сотрудником, после чего клиент произвел подрыв взрывного устройства. Мужчина погиб на месте, работник центра и его родственник доставлены в больницу.

СКР по Республике Калмыкия возбудил уголовное дело по факту взрыва в центре по оказанию психологической помощи. Позднее ведомство показало кадры работы следователей и следователей-криминалистов на месте подрыва неустановленного взрывного устройства.