«112»: три росгвардейца пострадали при повторном взрыве в Элисте

Фото: t.me/susk08

Telegram-канал «112» сообщил о детонации еще одного взрывного устройства в Элисте, в результате пострадали сотрудники силовых структур. По данным источника канала, взрыв прозвучал в частном доме.

Канал сообщает о ранении трех сотрудников Росгвардии, которых к настоящему моменту госпитализировали. По данным канала, силовики проводили обыск у 29-летнего мужчины, который, как пишет «112», является организатором первого взрыва в Элисте, произошедшего вечером 10 февраля.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил о взрыве в элистинском Центре медиации и образовательных услуг «Альтернатива», который устроил посетитель с пакетом в руках. По версии Следственного комитета, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в центр на прием в качестве клиента. В ходе общения у него возник конфликт с сотрудником, после чего клиент произвел подрыв взрывного устройства. Мужчина погиб на месте, работник центра и его родственник доставлены в больницу.

Следственный комитет РФ по Республике Калмыкия возбудил уголовное дело по факту происшествия в центре по оказанию психологической помощи. Позднее СКР показал кадры работы следователей и следователей-криминалистов на месте подрыва неустановленного взрывного устройства.