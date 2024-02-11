СК опубликовал кадры с места взрыва в Элисте

Фото: СУ СК России по Республике Калмыкия

Следственное управление СК России по Республике Калмыкия показало кадры работы следователей и следователей-криминалистов на месте подрыва неустановленного взрывного устройства в Центре по оказанию психологической помощи в Элисте.

Сотрудники ведомства совместно с оперативными службами осматривают разрушения, которые получил цокольный этаж жилого здания, в котором произошел инцидент. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что по факту происшествия в коммерческом помещении многоквартирного дома по ул. Юрия Клыкова в Элисте возбуждено уголовное дело. По версии следствия, мужчина, состоящий на учете в психоневрологическом диспансере, пришел в центр на прием в качестве клиента. В ходе общения у него возник конфликт с сотрудником, в результате чего клиент произвел подрыв взрывного устройства. Мужчина погиб на месте, работник центра и его родственник доставлены в больницу. Жителей дома, в котором находился центр, эвакуировали в пункт временного размещения на базе средней школы № 17.

Расследование уголовного дела взято на контроль исполняющим обязанности руководителя СУ СК России по Республике Калмыкия Романом Широбоковым.