СК провел обыски у директоров и арендаторов здания в подмосковном Фрязино

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Сотрудники Следственного комитета России провели обыски у директоров и арендаторов здания во Фрязино, в котором произошел пожар, сообщила пресс-служба ведомства. По его данным, всего в здании было около 50 арендаторов.

В местах проживания директоров управляющей зданием организации, а также организаций, арендующих помещения, произведены обыски. Проводятся допросы, — говорится в сообщении.

Пожар в здании научно-исследовательского института «Платан» во Фрязино начался днем 24 июня. Площадь составила пять тысяч квадратных метров. Возгоранию был присвоен третий уровень сложности. На момент ЧП внутри здания находились девять человек. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что из горящего помещения спасли одного человека, он отравился дымом и находится в реанимации.

Ранее в СК сообщили, что причиной пожара в высотке в подмосковном Фрязино могла стать неисправность проводки. Кроме того, ведомство подтвердило гибель шести человек при происшествии. По данным СК, возгорание произошло в помещении на пятом этаже, после чего огонь распространился на большую площадь. В результате пожара случилось обрушение перекрытий.