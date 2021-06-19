Синоптик рассказал о продолжительности жары в Москве

https://static.news.ru/photo/31eb1314-a8fa-11e9-a208-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Жара в Москве продержится как минимум до конца следующей недели. Об этом в интервью ТАСС сообщил научный руководитель Росгидрометцентра России Роман Вильфанд.

По словам специалиста, в воскресенье, 20 июня, дневная температура составит порядка 30-32 градусов тепла, в понедельник она повысится до плюс 31-33, а во вторник — до 33-35 градусов со знаком плюс. До следующей субботы, 26 июня, температурный фон будет сохранятся в диапазоне 29-35 градусов.

До конца недели следующей не видно никаких поводов для ослабления жары, — подчеркнул Вильфанд.

Он также отметил, что температура будет близка к рекордным значениям.

Каждый день можно ожидать рекорды. Например, 20 июня рекордное значение — 31,1 градуса, 22 июня — 31,8 градуса, а мы прогнозируем, что будет 33–35 градусов, — сказал метеоролог.

Ранее в Гидрометцентре рассказали о погоде на июль.