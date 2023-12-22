Силы ПВО сбили два БПЛА на подлете к Бердянску

Фото: Victor Lisitsyn/Global Look Press

На подлете к Бердянску силы ПВО сбили два беспилотных летательных аппарата, принадлежащих Вооруженным силам Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службы Запорожской области. По имеющимся данным, в результате происшествия никто не пострадал, повреждения получил жилой дом.

По уточненной информации о работе ПВО в Бердянске, два беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа сбиты на подлете к городу. Третий аппарат упал на территории частного сектора Бердянска, где при столкновении с землей произошел взрыв, — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте работают оперативные службы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские средства ПВО вечером 21 декабря сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Курской областью. О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил о сбитом средствами ПВО дроне Вооруженных сил Украины. Беспилотник нейтрализовали на территории Суражского района. Глава региона добавил, что в результате атаки никто не пострадал.