Российские военные сбили беспилотник над Курской областью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские средства ПВО вечером 21 декабря сбили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в небе над Курской областью, сообщили в Министерстве обороны РФ. По данным ведомства, аппарат принадлежал Украине.

Около 22.00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Курской области, - говорится в сообщении Минобороны.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало.

Ранее 21 декабря в Минобороны сообщили, что средства ПВО в России за сутки сбили 29 украинских беспилотников и четыре снаряда HIMARS. По данным ведомства, всего с начала СВО было перехвачено 9928 дронов.

В свою очередь губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российская система ПВО сбила ракету ATACMS, выпущенную в сторону Крымского моста. По его словам, военнослужащие осуществили перехват воздушной цели над Азовским морем.

До этого губернатор Брянской области Александр Богомаз рассказал, что ВСУ попытались атаковать объекты на территории Суражского района с помощью беспилотного летательного аппарата. Он уточнил, что дрон был сбит силами противовоздушной обороны РФ. Никто не пострадал, разрушений зафиксировано не было.