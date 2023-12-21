Летевшую в сторону Крымского моста ракету ATACMS сбили над Азовским морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская ПВО сбила ракету ATACMS, выпущенную в сторону Крымского моста, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, военнослужащие осуществили перехват воздушной цели над Азовским морем.

Сегодня над акваторией Азовского моря была сбита ракета ATACMS, летевшая в сторону Крымского моста. Военнослужащие ПВО сработали оперативно и точно, — написал Сальдо.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что за прошедшие сутки российские средства ПВО перехватили в зоне СВО 29 беспилотников ВСУ. Также были сбиты четыре реактивных снаряда HIMARS.

По данным Reuters, в декабре на закрытой сессии военной конференции представители Минобороны Украины передали властям США список необходимых вооружений, в том числе Киев запрашивал тактические ракеты ATACMS. Помимо того, украинские власти все еще рассчитывают заполучить от Вашингтона дополнительные самолеты F-16, танки Abrams, боеприпасы и дроны.

21 декабря украинские войска нанесли удар по Донецкому национальному техническому университету. Последствия обстрела показали на видео. Очевидец сообщил, что в районе вуза было «очень много» прилетов. Сведений о пострадавших либо жертвах не поступало.