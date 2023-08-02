Силовики убили кошку пенсионера, писавшего антивоенные комментарии Депутат Каверзина: силовики убили кошку пенсионера, призывавшего к протестам из-за СВО

Фото: t.me/nsk2020ru

Тахир Арсланов

Депутат Новосибирского городского совета Светлана Каверзина сообщила во «ВКонтакте», что сотрудники силовых ведомств при обыске убили кошку пенсионера Тахира Арсланова, приговоренного к трем годам колонии за резкие антивоенные комментарии в Сети. По мнению политика, мужчину могли пытаться запугать. Сегодня суд приговорил 67-летнего новосибирца к трем годам колонии общего режима по трем статьям УК РФ: «Призывы к осуществлению террористической деятельности», «Призывы к массовым беспорядкам» и «Призывы к осуществлению экстремистской деятельности в интернете».

Фото сделали сегодня с Тахиром во время перерыва. Спросила его: есть ли дома животные, за которыми надо будет присмотреть. Оказывается, была кошка, убили во время обыска. Элемент запугивания, наверное, — предположила Каверзина.

По данным NGS.RU, внимание правоохранительных органов привлекли два комментария пенсионера, которые он написал под псевдонимом Александра Баклажанова в социальной сети «ВКонтакте». В одном из них он пожелал смерти представителям российской власти, в другом — призвал жечь военкоматы и выходить на площадь. Как признался сам осужденный, его дочь живет в Киеве, и из-за событий на Украине у него «поехала крыша».

Когда я узнал, что моя дочь, живущая в городе Киеве, ночует в бомбоубежище, у меня просто, извините за выражение, поехала крыша. От всех событий у меня помутился рассудок, я пребывал в состоянии шока, — сказал Арсланов.

Гособвинитель требовал приговорить пенсионера к шести годам заключения. По словам прокурора, информацию о том, что мужчина писал радикальные комментарии в состоянии шока, опровергают результаты психолого-психиатрической экспертизы. Тем не менее суд решил отправить Арсланова в колонию общего режима на три года.

Ранее Telegram-канал SHOT сообщал, что мужчина призывал граждан поджечь военный комиссариат в Ирбите Свердловской области. По данным канала, он рассказывал в соцсетях, что существует множество способов безопасно и безнаказанно совершить поджог. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Подстрекателя задержали.