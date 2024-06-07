SHOT: закладчики расстреляли полицейского в Домодедово

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Telergram-канал SHOT сообщает, что в Московской области разыскивают закладчиков, которые расстреляли из пистолета полицейского в Домодедово. По данным канала, преступление совершено днем 5 июня, когда капитан и майор МВД решили проверить документы у двух подозрительным молодых людей во время патрулирования лесополосы в районе улицы Лунной.

В публикации канала говорится, что сотрудники полиции предложили им добровольно сдать наркотики, в ответ на это один из них достал пистолет и выстрелил три раза в стража порядка. Канал утверждает, что раненого доставили в местную больницу с огнестрельными ранениями плеча и спины, нападавшие скрылись на велосипедах, их ориентировки разосланы по отделам.

В апреле нападение на полицейских произошло в подмосковном Щелково. Силовики караулили закладчика на границе Фряново и Черноголовки, до этого был найден тайник с запрещенным веществом весом около двух килограммов. Оперативник и помощник участкового спрятались поблизости, чтобы узнать, кто придет за наркотиком. Когда появился дилер, полицейские решили произвести задержание, но попали под огонь. Один из них скончался от полученных ранений.

Спустя несколько дней нападение на полицейского произошло в Уфе. Нападавший ранил стража порядка ножом. Злоумышленника задержали с применением табельного оружия.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.