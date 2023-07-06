В водоемах Ростовской области нашли бактерии, способные вызвать холеру

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В нескольких водоемах Ростовской области нашли кишечные бактерии, способные вызвать холеру, сообщается на сайте правительства области. До завершения полного комплекса лабораторных исследований введено ограничение водопользования (купание, ловля рыбы, использование воды для хозяйственных нужд) в реке Темерник, Ростовском море и Северном водохранилище.

В результате мониторинга выделена типичная для этого времени года холероподобная микрофлора в реке Темерник на территории Ростова-на-Дону, — сказано в сообщении.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что в Туве выявлен пятый случай заражения сибирской язвой, состояние заболевших стабильное. По информации ведомства, в очаге заболевания вакцинировано 150 человек, продезинфицировано 39 тысяч кв. метров территорий.

Первый случай заражения сибирской язвой был зафиксирован 30 июня. Житель села Бижиктиг-Хая в Туве в ночь с 23 на 24 июня находился на чабанской стоянке. В хозяйстве, где находился мужчина, содержатся более 100 животных, которые не были вакцинированы.

В Роспотребнадзоре заявили, что угроза последующего распространения этого заболевания на территории России в настоящий момент исключена.