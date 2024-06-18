SHOT стало известно о третьем заложнике при захвате ростовского СИЗО SHOT: у захвативших СИЗО в Ростове-на-Дону террористов было трое заложников

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.RU

Telegram-каналу SHOT стало известно о третьем заложнике при захвате СИЗО в Ростове-на-Дону. По данным канала, он получил ножевое ранение, однако сумел вырваться и заблокировать террористов, отрезав им доступ к оружейной комнате.

Канал со ссылкой на источник утверждает, что террористы сперва захватили 23-летнего младшего инспектора Виктора Кончакова и 31-летнего начальника оперативного отдела Константина Гороха. В публикации уточняется, что последний вступил в борьбу с преступниками и получил ранение в руку, но сумел вырваться и заблокировать все двери, ведущие в основной корпус, а через него — к оружейной комнате и камерам других заключенных.

Как утверждает канал, заблокировав злоумышленников, Горох доложил о случившемся своему начальству, которое послало на переговоры 39-летнего начальника оперативного управления Александра Богму. Канал напоминает, что он потом и стал вторым заложником.

В воскресенье, 16 июня, шестеро заключенных СИЗО в Ростове-на-Дону взяли в заложники двух человек. Бойцы спецподразделений Росгвардии по Ростовской области совместно с коллегами из регионального ГУФСИН России провели операцию по освобождению заложников. В ходе операции преступники были ликвидированы.