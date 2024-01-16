SHOT: мощные взрывы слышны над Воронежем

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Telegram-канал SHOT сообщает о серии мощных взрывов, раздавшихся в небе над Воронежем. По словам местных жителей, которые приводит канал, от громких звуков тряслись окна в рамах.

По информации SHOT, всего в городе произошло от пяти до девяти взрывов. Кроме того, согласно данным Telegram-канала, в небе наблюдались яркие вспышки. По предварительной информации, которую приводит SHOT, в Воронеже сработала система ПВО. Официальной информации о случившемся пока не поступало.

Также очевидцы сообщили SHOT, что в результате происходящего в многоэтажке на улице Острожская выбило стекла, а перед этим был слышен звук беспилотного летательного аппарата.

В свою очередь Telegram-канал Baza сообщил, что взрывы слышали жители Юго-Западного района и Шилово. По предварительной информации Baza, после прилета неизвестного боеприпаса повреждения получил жилой многоквартирный дом на Тепличной улице, туда выехали экстренные службы. В Минобороны РФ эти данные еще не комментировали.

Днем ранее губернатор Курской области области Роман Старовойт сообщил, что в небе над Курском и Курским районом сработала противовоздушная оборона. В свою очередь Telegram-канал SHOT писал о серии взрывов над городом. По информации канала, местные жители слышали три-четыре взрыва и видели яркую вспышку. В Минобороны РФ подтвердили отражение ракетной атаки на Курскую область. Пресс-служба ведомства уточнила, что средствами ПВО сбиты три ракеты «Точка-У».