Школьный сторож потеряла 1,5 млн рублей после звонка «директора»

Сторож одной из школ в Саратове стала жертвой телефонных мошенников, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городское управление МВД. 53-летняя женщина перевела 1,5 млн рублей аферистам — злоумышленники позвонили от лица якобы директора учебного заведения.

Мошенники убедили россиянку в краже документов из учебного заведения и призвали ее сотрудничать с «правоохранительными органами». После разговора с «директором» женщине позвонили якобы из ФСБ. Аферисты напугали жертву и предложили перевести все средства на балансовый счет.

Женщина, следуя их инструкциям, полностью опустошила свои банковские счета, переведя все средства частями на указанные реквизиты. В результате потерпевшая лишилась 1 млн 484 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее 76-летний врач из Санкт-Петербурга отдала более 9 млн рублей мошенникам. Инцидент произошел в Кировском районе города. Злоумышленники позвонили пенсионерке под видом сотрудников специальных служб.