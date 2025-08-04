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04 августа 2025 в 12:24

Школьный сторож потеряла 1,5 млн рублей после звонка «директора»

Школьный сторож из Саратова перевела телефонным мошенникам 1,5 млн рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сторож одной из школ в Саратове стала жертвой телефонных мошенников, пишет телеканал «Саратов 24» со ссылкой на городское управление МВД. 53-летняя женщина перевела 1,5 млн рублей аферистам — злоумышленники позвонили от лица якобы директора учебного заведения.

Мошенники убедили россиянку в краже документов из учебного заведения и призвали ее сотрудничать с «правоохранительными органами». После разговора с «директором» женщине позвонили якобы из ФСБ. Аферисты напугали жертву и предложили перевести все средства на балансовый счет.

Женщина, следуя их инструкциям, полностью опустошила свои банковские счета, переведя все средства частями на указанные реквизиты. В результате потерпевшая лишилась 1 млн 484 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Ранее 76-летний врач из Санкт-Петербурга отдала более 9 млн рублей мошенникам. Инцидент произошел в Кировском районе города. Злоумышленники позвонили пенсионерке под видом сотрудников специальных служб.

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Саратов
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