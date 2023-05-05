Школьники попали в реанимацию из-за отравления газом в Ленобласти

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пятеро школьников из Гатчинского района Ленинградской области доставлены в больницу с отравлением токсичным веществом, трое из них находятся в реанимации, сообщает издание 78.RU. Дети 14-17 лет отравились оксидом углерода после распыления баллона с газом, указывает источник.

Как пишет издание, это произошло 4 мая в поселке Войсковицы. По информации 78.RU, баллон с токсичным веществом распылила учащаяся девятого класса. Причина ее поступка неизвестна. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Оксид углерода опасен для человека тем, что он блокирует транспортировку кислорода в крови и процессы питания клеток кислородом. Концентрация его в воздухе более 0,1% приводит к летальному исходу.

Ранее трое учеников школы № 160 в Нижнем Новгороде попали в реанимацию после того, как в здании учебного заведения распылили перцовый баллончик. Состояние детей врачи оценили как средней тяжести. Всего в больницу попали шесть школьников, еще одному оказали помощь на месте — у всех ингаляционное отравление.

В начале декабря прошлого года учеников Касумкентской общеобразовательной школы № 1 в Дагестане массово госпитализировали после того, как один из учеников распылил на перемене газовый баллончик. В результате ЧП 13 детей попали в больницу.