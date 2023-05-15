В Белгородской области отменили торжественные линейки на последний звонок Белгородские власти сообщили об отмене торжественных линеек на последний звонок в приграничных районах

Фото: Андрей Никеричев /АГН «Москва»

В приграничных районах Белгородской области все торжественные линейки и прочие мероприятия, посвященные последнему звонку, будут отменены, заявил министр образования региона Андрей Милехин. Он подчеркнул, что под ограничения подпадут учебные заведения, которые находятся в пределах 15 км от границы с Украиной, передает ТАСС.

В закрытых приграничных муниципалитетах, где идет дистанционный формат обучения, формат проведения — дистанционный, в форме праздничного классного часа для учащихся 1–4-х, 5–8-х, 9-х и 10-х классов. Очный формат допускается для выпускников 11-х классов в школах, удаленных от границы более чем на 15 км. В том числе на территории других муниципалитетов, — сказал Милехин.

При этом он отметил, что во всех остальных школах праздничные мероприятия будут проходить во всех параллелях. Если количество школьников в учебных заведениях превышает 300 человек, мероприятия будут проходить в несколько очередей, добавил глава регионального министерства.

Ранее министр просвещения России Сергей Кравцов рекомендовал проводить последние звонки в школах 22–23 мая, а выпускные — 23–24 июня. При этом глава министерства отметил, что мероприятия для выпускников пройдут очно.