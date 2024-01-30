Школьница выслала нюдсы мошеннику за обещание съемок в клипе Клавы Коки Школьница выслала обнаженные фото мошеннику за «съемки в клипе» Клавы Коки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

14-летняя школьница из подмосковного Щелково отправила мошеннику обнаженные фотографии в обмен на обещание сняться в клипе певицы Клавы Коки, пишет Telegram-канал SHOT. По данным канала, злоумышленник заявил, что снимки являются обязательным условием кастинга.

Уточняется, что предложение о «съемках» в клипе популярной исполнительницы девочка увидела в одном из Telegram-каналов. Несовершеннолетняя откликнулась на объявление, после чего с ней связался неизвестный, представившийся менеджером певицы. Условиями предложенного «кастинга» было видео с танцами, а также «обнаженные» фото.

После того как девочка выполнила все требования, неизвестный перестал выходить на связь, а через некоторое время школьница обнаружила в Сети ссылку на альбом с ее интимными снимками, который выставили на продажу. Несовершеннолетняя рассказала о произошедшем матери, та обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело о «развратных действиях в отношении лица, не достигшего шестнадцатилетнего возраста». Злоумышленника ищут.

Ранее стало известно, что полиция разыскивает москвича, принудившего 16-летнюю девушку к занятию проституцией. Девушка познакомилась с сутенером в соцсетях, но вместо приглашений на свидание стала получать угрозы. Так, обидчик угрожал распространить «обнаженное» фото пострадавшей, если она не отдаст ему 20 тысяч рублей.

Таких денег у студентки не было, а у родителей она просить боялась. Тогда злоумышленник предложил отработать сумму телом и вынудил девушку провести интимную встречу с тремя взрослыми мужчинами. О том, что их обслуживает несовершеннолетняя, они не знали. После этого сутенер вошел во вкус и сказал девушке, что ей придется заниматься проституцией до тех пор, пока она не выплатит ему 300 тысяч рублей. Но пострадавшая не выдержала и рассказала обо всем родителям.