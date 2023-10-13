В Москве несовершеннолетнюю принудили к проституции угрозами слить «нюдсы» Полиция разыскивает москвича, принудившего к проституции несовершеннолетнюю

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Полиция взялась за поиски москвича, принудившего 16-летнюю девушку к занятию проституцией, сообщает Telegram-канал SHOT. Девушка познакомилась с сутенером в соцсетях, но вместо приглашений на свидание стала получать угрозы.

Пострадавшей оказалась 16-летней студентка колледжа, недавно переехавшая с родителями в Москву. Со злоумышленником девушка познакомилась в Telegram и ждала от него приглашения на свидание. Молодые люди часто переписывались, и однажды новый знакомый попросил ее прислать ему обнаженное фото. Девушка выполнила просьбу, после чего в ее адрес последовали угрозы.

Так, обидчик угрожал распространить фото пострадавшей, если она не отдаст ему 20 тысяч рублей. Таких денег у студентки не было, а у родителей она просить боялась. Тогда злоумышленник предложил отработать сумму телом и вынудил девушку провести интимную встречу с тремя взрослыми мужчинами. О том, что их обслуживает несовершеннолетняя, они не знали.

После этого сутенер вошел во вкус и сказал девушке, что ей придется заниматься проституцией до тех пор, пока она не выплатит ему 300 тысяч рублей. Но пострадавшая не выдержала и рассказала обо всем родителям.

Семья обратилась за помощью в полицию. Теперь правоохранительные органы разыскивают злоумышленника по уголовному делу о вымогательстве и вовлечении несовершеннолетней в занятие проституцией.

Ранее сообщалось, что житель Краснодарского края дважды ударил ножом проститутку после того, как воспользовался ее услугами. Молодой человек разозлился из-за высокого заработка пострадавшей.