Сестра бойца СВО отказалась ставить памятник брату из-за коров

Жительница Бурятии отказывается ставить памятник брату, участнику специальной военной операции, поскольку кладбище не огорожено, сообщила региональный омбудсмен Юлия Жамбалова в социальной сети «ВКонтакте». По словам родственницы погибшего военного, домашний скот регулярно заходит на территорию и разрушает могилы.

На приеме обратилась сестра погибшего военнослужащего о том, что регулярно ходит на кладбище и убирается на месте захоронения брата, так как территория кладбища не огорожена полностью, домашний скот свободно пасется и приводит места захоронения в ненадлежащий вид, — отметила Жамбалова.

Уполномоченный по правам человека уточнила, что прокурор уже взял ситуацию под контроль. В ближайшее время на кладбище планируют установить ограду, чтобы защитить могилы от повреждений.

Ранее в Новокузнецке родственники бойца, не вернувшегося с фронта, потребовали компенсацию морального вреда. До обращения в суд они получили более 16 млн рублей выплат. Супруга бойца хотела взыскать с Минобороны РФ еще по 3 млн рублей каждому члену семьи — в общей сложности 12 млн.