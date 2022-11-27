Серийная грабительница из Люберец попала на видео во время кражи

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В подмосковных Люберцах сотрудники полиции разыскивают женщину, организовавшую серию краж у местных продавцов, сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», приложив кадры с камер видеонаблюдения из магазинов. На них видно, как женщина дожидается, пока продавцы отвлекутся от прилавка, и забирает их сумки. Однажды одна из сотрудниц магазина заметила на похитительнице свою сумку и остановила ее.

Кражи женщина совершала в пункте выдачи Wildberries и магазине одежды. Ее не смущало, что рядом с ней в торговом зале находились другие люди. Подписчики Telegram-канала «Мои Люберцы» узнали ее — один из пользователей Сети заявил, что постоянно видит ее у торгового центра «Колибри» в Люберцах.

Так это та, которая в «Колибри» шарохается, — написал он.

Ранее жительница столицы отбилась от грабителя, который пытался вырвать у нее сумку с деньгами. Инцидент произошел в районе Хамовники, полиция задержала подозреваемого. Сообщается, что москвичка стала громко кричать и мертвой хваткой вцепилась в свою сумочку, в которой лежали 25 тысяч рублей. Ее крики привлекли внимание окружающих. Злоумышленник не ожидал такого отпора и в результате скрылся с места преступления без добычи.