Семиклассница в Калининграде впала в кому после курения вейпа

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Семиклассница в Калининграде впала в кому после курения вейпа, сообщает Telegram-канал Amber Mash. Данный случай стал четвертым случаем отравления электронными устройствами в городе за неделю. Как сообщается, школьница курила вейпы втайне от матери, пока та не нашла ее в луже рвоты.

Врачи диагностировали отравление неизвестным веществом. Когда школьница пришла в себя, рассказала, что жижей её угостили, — гадость отправили на экспертизу, а щедрых друзей вычисляют, — сказано в сообщении.

Ранее в Калининградской области двое школьников попали в больницу из-за курения вейпов. Предполагается, что они могли пострадать от некачественных или умышленно отравленных электронных сигарет.

Инциденты произошли в поселках Знаменское и Луговое. Учащийся седьмого класса на перемене покурил вейп, который ему дал старшеклассник, а затем во время урока почувствовал себя плохо, и ему пришлось вызывать скорую помощь. Школьника доставили в больницу, где ему поставили капельницу.

В Луговом от вейпа пострадал восьмиклассник. Он потерял сознание после первой же затяжки. К настоящему времени самочувствие подростков нормализовалось, оба вернулись к занятиям в школе. Полиция начала проверку по данному факту.