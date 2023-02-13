Двое подростков попали в больницу из-за вейпов в Калининградской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Калининградской области двое школьников попали в больницу из-за курения вейпов, сообщает Telegram-канал Mash. Предполагается, что они могли пострадать от некачественных или умышленно отравленных электронных сигарет.

Инциденты произошли в поселках Знаменское и Луговое. В первом пострадал учащийся седьмого класса. На перемене он покурил вейп, который ему дал старшеклассник, а затем во время урока подросток почувствовал себя плохо. Некоторое время спустя его самочувствие ухудшилось настолько, что пришлось вызывать скорую помощь. Школьника доставили в больницу, где ему поставили капельницу.

В Луговом от вейпа пострадал восьмиклассник. Он потерял сознание после первой же затяжки. К настоящему времени самочувствие подростков нормализовалось, оба вернулись к занятиям в школе.

В связи с произошедшим полиция начала проверку.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил комитетам палаты по охране здоровья, просвещению и делам молодежи в приоритетном порядке изучить ситуацию с вейпами и внести предложения о возможности их запрета. Замглавы думского комитета по охране здоровья Сергей Леонов, в свою очередь, отметил, что продажа вейпов несовершеннолетним в России уже запрещена, но продавцы игнорируют это. По его мнению, на первом этапе нужно ужесточить правила реализации этих устройств, а на втором — полностью запретить их.