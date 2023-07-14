Семь туристов пострадали в аварии с грузовиком в Республике Алтай

Фото: t.me/mchs_04

Утром в селе Элекмонар Республики Алтай произошло ДТП, в котором пострадали семь человек, сообщает пресс-служба местного управления МЧС в Telegram. Водитель грузового автомобиля не справился с управлением и съехал в кювет. Машина при этом перевернулась.

В кузове находились 14 человек неорганизованных туристов. Семь человек получили травмы, из них шесть отказались от госпитализации, один госпитализирован. Погибших нет, — сообщили в ведомстве.

Прибывшие на место пожарные отключили аккумулятор автомобиля, предотвратив его возгорание, и оказали психологическую помощь пострадавшим. Также двум туристам оказали первую помощь.

Днем ранее в селе Екатериновка Приморского края 71-летний водитель Mazda Demio съехал в кювет, пытаясь объехать собаку, перебегавшую дорогу. Из-за неудачного маневра авто наехало на семилетнего мальчика. Также пострадал 66-летний пассажир.

10 июля в Волгоградской области водитель за рулем Ford Focus во время движения заметил перед машиной ежа и резко вывернул руль, в результате чего машина съехала в кювет и перевернулась.