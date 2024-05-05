Семь пассажирских поездов задержаны из-за непогоды в Свердловской области

В Свердловской области семь пассажирских поездов задержаны в результате непогоды, сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороги. Отмечается, что больше всего, на 4 часа 40 минут, был задержан электропоезд Екатеринбург — Красноуфимск.

Из-за последствий неблагоприятных погодных условий (снегопад, налипание снега, обледенение проводов) и повреждения линии питания устройств управления движением поездов на перегоне Решеты — Ревда двухпутного электрифицированного участка Екатеринбург — Дружинино Свердловской железной дороги были ограничены скорости движения нескольких поездов. В результате задержаны три пассажирских поезда дальнего следования и четыре поезда пригородного сообщения, — говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в аварийно-восстановительных работах на участке работают более 80 человек. Отмечается, что пропуск пассажирских поездов ведется в первоочередном порядке.

Кроме того, на трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 30-километровая пробка. Некоторые водители стоят в заторе вторые сутки. Автолюбители жалуются на отсутствие пунктов обогрева и выдачи горячего питания.