На Урале водители застряли в 30-километровой пробке на двое суток

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На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась 30-километровая пробка, передает Telegram-канал SHOT. По его данным, некоторые водители стоят в заторе вторые сутки. Автолюбители жалуются на отсутствие пунктов обогрева и выдачи горячего питания.

По информации канала, серьезная пробка образовалась в районе поселка Дружинино в Нижнесергинском районе. По словам водителей, длина пробки в сторону Екатеринбурга составляет около 30 километров, при этом в сторону Перми заторов нет.

В пресс-службе ГИБДД по Свердловской области рассказали, что трассу расчистили и обработали противогололедными материалами. Экипажи ДПС контролируют дорожную безопасность.

Текущее состояние трассы Пермь — Екатеринбург: мокрый асфальт, дорога расчищена, обработана противогололедными материалами. Четыре экипажа ДПС патрулируют маршруты, обеспечивают контроль за дорожной безопасностью, — говорится в сообщении.

В декабре на трассе от Екатеринбурга в сторону Перми сотни автомобилистов застряли в пробке, запасы питьевой воды и заряд мобильных телефонов у многих оказались на исходе. Некоторые водители в надежде доехать до пункта назначения провели в заторе 17 часов и назвали эту пробку «адской».

Позднее председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о 17-часовой пробке на трассе Екатеринбург — Пермь. Отмечается, что водители и пассажиры, застрявшие на дороге, не получили необходимой помощи экстренных служб.