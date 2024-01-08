Семь человек погибли при столкновении маршрутки и грузовика на Ставрополье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Семь человек погибли при столкновении пассажирской «Газели» и грузовика на Ставрополье, виновником аварии, предварительно, является водитель маршрутки, сообщили в краевом управлении ГИБДД. Авария произошла днем на 45-м км автодороги Новопавловск — Зольская — Пятигорск вблизи поселка Пятигорский.

В Предгорном округе в результате нарушения очередности проезда произошло столкновение рейсовой маршрутки и грузового транспорта, погибли семь человек. Водитель пассажирской «Газели», совершая маневр левого поворота, не предоставил преимущество в движении и допустил столкновение с КамАЗом, который двигался со встречного направления прямо, — сообщила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

В результате аварии водитель и шесть пассажиров маршрутки скончались. Личности погибших устанавливаются. Следователи изучают записи камер наблюдения.

По данным МЧС, в ДТП пострадали 10 человек. Специалисты деблокируют погибших и травмированных. Также для безопасности проливаются газовые баллоны в маршрутке.

Для оказания помощи к месту происшествия следуют психологи МЧС России. Всего на месте работают 33 специалиста и 11 единиц техники, — говорится в Telegram-канале ведомства.

Накануне на Ставрополье два человека погибли в результате столкновения трех автомобилей, еще трое получили серьезные травмы. Из них мальчики 10 и 12 лет с тяжелейшими травмами были доставлены в реанимацию.