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25 июля 2025 в 10:12

Калининград начали вытеснять с туристической карты

РСТ: организованный турпоток в Калининградскую область упал на 20–30%

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Калининградская область столкнулась со значительным сокращением организованного турпотока в 2025 году, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). Количество туристов, прибывающих через туроператоров, уменьшилось на 20–30% по сравнению с 2024 годом. Среди основных причин снижения специалисты отмечают существенный рост цен на авиаперелеты и проживание в отелях.

В целом по области наблюдается падение турпотока на 20% к показателям лета 2024 года. Это естественный откат после огромного всплеска: другие регионы тоже активно развивают туризм, выходят на рынок с классным продуктом — людям есть, из чего выбирать, — сказала гендиректор компании «Янтарный край» Татьяна Лисиченко.

В РСТ добавили, что наибольшее падение спроса наблюдается в сегменте экскурсионных групповых туров и делового туризма (MICE). Несмотря на общее снижение турпотока, популярные курортные отели на калининградском побережье демонстрируют стопроцентную загрузку.

Ранее стало известно, что на пограничных пунктах Калининградской области образовались многочасовые очереди из автомобилей с иностранными туристами, преимущественно из Германии и Польши. Такой наплыв вызван активной продажей турпакетов в этот регион зарубежными операторами.

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Калининград
РСТ
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