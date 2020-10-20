Россиянин пойдёт под суд за убийство ребёнка во время стрельбы по банкам

https://static.news.ru/photo/6dd2eeca-12d4-11eb-95ee-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд Нижнего Тагила рассмотрит по существу дело жителя города, которого обвиняют в убийстве восьмилетнего ребёнка.

Об этом сообщает пресс-служба СК РФ. Как установило следствие, в августе 2019 года 35-летний Александр Борисов стрелял по жестяным банкам из пневматической винтовки на садоводческом участке в черте города. Рядом находилась тарзанка, на которой катались дети. Одна из пуль попала в голову мальчику. Ребёнка доставили в больницу в крайне тяжёлом состоянии. Спустя пять месяцев мальчик умер от последствий ранения.

В отношении стрелка возбудили уголовные дела о хулиганстве и причинении тяжкого вреда здоровью по неосторожности. После смерти потерпевшего одно из дел переквалифицировали на убийство из хулиганских побуждений. В настоящее время мужчине инкриминируют деяния, предусмотренные пунктом «а» части 1 статьи 213 (хулиганство с применением оружия) и пунктами «в» и «и» части 2 статьи 105 (убийство малолетнего из хулиганских побуждений) УК РФ.

Расследование дела Борисова завершено. Материалы с утверждённым заместителем генерального прокурора РФ обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.

Как передавал NEWS.ru, ранее в Сковородино Амурской области задержали мужчину, который обстрелял детей из пневматической винтовки на школьном стадионе.