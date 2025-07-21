Самокатчик посадил дочь на плечи и выехал на автодорогу Житель Самары проехался на самокате с ребенком на плечах по автодороге

Житель Самары ехал на электросамокате, посадив свою дочь на плечи. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Осторожно, новости», видно, что мужчина двигался по проезжей части рядом с автомобилями. Пользователей Сети возмутила опасная езда россиянина, и они призвали привлечь его к ответственности.

До этого в Санкт-Петербурге владелец моноколеса был оштрафован на 45 тысяч рублей и лишен водительских прав за езду в нетрезвом виде. Инцидент произошел в Великом Новгороде. 49-летний петербуржец Павел ехал на моноколесе Gotway (Begode) Tesla 1020wh в состоянии алкогольного опьянения. Его остановили и отстранили от управления. Освидетельствование показало 0,255 мг/л. Инстанция признала устройство транспортным средством.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Павел Федяев заявил, что правительство России не имеет планов запрещать использование электросамокатов на федеральном уровне. Но он подчеркнул, что отдельные регионы могут принимать соответствующее решение.