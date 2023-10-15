Россиянин четыре года занимался сексом с дочерью ради борьбы с ЛГБТ Отец из Барнаула занимался сексом с дочерью, чтобы изменить ее ориентацию

Фото: Ali Hashisho/XinHua/Global Look Press

В Барнауле мужчина на протяжении четырех лет занимался сексом со своей дочерью, сообщает Telegram-канал Mash. Отец рассказал, что девочка таким образом попросила его помочь решить проблему с сексуальной ориентацией. Родителю грозит до 20 лет колонии строгого режима, несмотря на то что дочь защищает отца и настаивает на том, что инициатива исходила от нее.

Четыре года назад 11-летняя девочка пришла к 40-летнему отцу и рассказала, что испытывает симпатию к своей однокласснице. Школьница посчитала это ненормальным и обратилась за помощью к родителю. Отец предложил дочери познакомиться с мальчиком, проявить инициативу и оказать ему знаки внимания.

Девочка прислушалась к советам, однако они ей не помогли. Тогда ребенок снова пришел к отцу и, как утверждает мужчина, предложил заняться сексом. Отец не увидел в этой просьбе ничего странного и на протяжении нескольких лет практиковал половые контакты со школьницей.

Долгое время мать девочки не знала о происходящем, однако, как только ей стало известно о случившемся, она обратилась в полицию. Мужчину задержали. При этом дочь просит не наказывать папу, поскольку инициатива исходила от нее.

Весной стало известно, что в Белгородской области 41-летняя безработная женщина несколько раз занималась сексом с сыном-подростком. Первый половой акт между ними произошел, когда женщина вернулась домой пьяной и перепутала мальчика с супругом. Школьник не стал сопротивляться приставаниям, и впоследствии сын и мать продолжили тайно контактировать, скрывая происходящее от отца.