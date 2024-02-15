Российского бизнесмена приковали к батарее и ограбили на 15 млн рублей Под Воронежем грабители приковали бизнесмена к батарее и ограбили его дом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Воронежской области грабители ворвались в дом местного бизнесмена, сообщает РЕН ТВ. По его информации, злоумышленники приковали предпринимателя к батарее и похитили у него более 15 млн рублей, а также ювелирные украшения.

Как передает издание, ограбление произошло в селе Хохол. В полицию обратилась жена предпринимателя, которая по возвращении домой обнаружила мужа в наручниках. По словам пострадавшего, грабители вынесли из дома 11 млн рублей и валюту в размере €43 тысяч (4,2 млн рублей), после чего скрылись с места преступления на его машине. Сотрудники полиции начали расследование, злоумышленники разыскиваются.

Ранее в Екатеринбурге мужчина с предметом, похожим на пистолет, совершил нападение на отделение банка. Злоумышленник унес менее миллиона рублей. В результате ограбления никто из сотрудников кредитной организации не пострадал. Полиция проводит расследование.

До этого в Приморско-Ахтарске Краснодарского края двое злоумышленников в масках и с оружием ограбили криптовалютчика. 23-летнего молодого человека заставили перечислить криптомонеты, у него также похитили часы швейцарского бренда Rolex.