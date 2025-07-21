Россиянин задушил лося удавкой и попал под следствие

Браконьер задушил лося удавкой, когда животное переплывало реку в Дзержинске Нижегородской области, сообщает Telegram-канал (Ni Mash). По данным канала, 62-летний мужчина затянул веревку на шее лося и дождался, пока он перестал сопротивляться.

Животное мужчина вытащил на берег, разделал и погрузил в лодку. Однако судно перевернулось, и туша лося пошла на дно. На браконьера возбудили уголовное дело о незаконной охоте. В настоящее время мужчина находится под подпиской о невыезде.

Ранее стало известно, что на базе отдыха «Кутанга» в Читинском округе браконьеры застрелили марала. Еще два благородных оленя пропали, уточнили в пресс-службе УМВД России по Забайкальскому краю. По факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества».

До этого сообщалось, что с бывшего депутата Госдумы Валерия Рашкина сняли судимость по делу о незаконной охоте. По словам адвоката Константина Лазарева, назначенный экс-парламентарию испытательный срок закончился.

Рашкина задержали 29 октября 2021 года в Саратовской области. В автомобиле, за рулем которого был парламентарий, нашли разделанную тушу лося. Он объяснил, что гулял по лесу и спугнул водителя какой-то машины, а рядом с местом ее стоянки он якобы обнаружил мертвого лося.