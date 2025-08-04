Российский губернатор отправил всех чиновников в MAX Губернатор Саратовской области поручил чиновникам перенести рабочие чаты в MAX

В Саратовской области все ведомства, подразделения и органы местной власти должны за неделю перенести рабочие чаты в мессенджер MAX, сообщает пресс-служба регионального правительства. Чиновников обязали вести в отечественном мессенджере все переписки, а в дальнейшем и публичную деятельность.

Все ведомства, структурные подразделения и органы муниципальной власти региона должны в течение текущей недели перейти на мессенджер MAX <…>. С помощью отечественной платформы необходимо вести рабочие переписки, а в дальнейшем и публичную деятельность, — говорится в сообщении.

Ранее губернатор Александр Беглов заявил, что Санкт-Петербург станет первым городом, использующим мессенджер МАХ для работы местных служб. По его словам, пилотный запуск уже состоялся и в приложении появились аккаунты «Служба 112 Санкт-Петербурга» и информационно-справочной службы 122.

До этого разработчики мессенджера MAX объявили о регистрации первого миллиона пользователей. За первые недели работы в нем отправили 14 миллионов сообщений и совершили более 420 тысяч звонков.