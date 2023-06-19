Российские военные уничтожили позиции ВСУ трофейным танком-камикадзе «РВ»: российские военные трофейным танком-камикадзе подорвали позиции ВСУ около Марьинки

Фото: Christian Charisius/dpa/Global Look Press

Российские военнослужащие в районе Марьинки в ДНР превратили танк Вооруженных сил Украины (ВСУ) в наземный дрон-камикадзе, сообщает Telegram-канал «Военкоры русской весны» («РВ»). По его данным, беспилотник с шестью тоннами тротила взорвали у позиций противника.

В районе Марьинки под Донецком наши бойцы затрофеили танк, набили его 6 тоннами тротила и другими полезными подарками, а затем отправили обратно на украинские позиции на автопилоте, — отмечается в сообщении.

Доехать до позиций ВСУ танк не смог, подорвавшись на мине. Детонация произошла уже после выстрела из ручного противотанкового гранатомета. По данным Telegram-канала, российские военные намерены продолжать эксперименты по созданию дронов-камикадзе.

Ранее сообщалось, что военнослужащие инженерно-саперного подразделения Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили опорный пункт ВСУ дистанционным подрывом трофейного БТР. Технику заранее начинили взрывчаткой и направили на позиции противника. Подрыв получился серьезным, поскольку взрывчатых веществ в БТР было много — использовались почти 3,5 тонны тротила, пять авиабомб ФАБ-100. Из радиоперехвата противника стало известно о его значительных потерях.